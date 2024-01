Pausa bagno in conferenza | l' esperto | Un' uscita da paesanotta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È già diventata virale, la tanto attesastampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 4 gennaio. E non tanto per suoi contenuti politici, economici, o ancora sugli esteri. No, il motivo per cui ci si ricorderà del discorso della premier sarà unicamente… la sua interruzione per l’impellente bisogno di andare in. Una scena a tratti comici a tratti desolante, secondo alcuni. E mentre c’è chi – si veda le opposizioni – urla allo scandalo, molti altri hanno apprezzato l’interloquire “genuino” di Meloni. Segui su affaritaliani.it

in conferenza stampa, l'esperto di bon ton Presutti ad Affari : 'Meloni Premier verace come Berlusconi. Ma la sua è un'uscita da popolana' È già diventata virale, la tanto attesa ...La premier dopo aver risposto ad una quarantina di domande ha chiesto un momento di. 'Signori devo andare in, non so come fare, giuro vorrei farcela per altre tre domande... posso un ...La "pausa bagno" della presidente del Consiglio Meloni durante la conferenza stampa analizzata per Affari dall'esperto di bon ton e galateo Alberto Presutti ...Dopo tanti giorni di attesa, causa un malanno della premier, è andata in onda la conferenza stampa di fine di anno di Giorgia Meloni. La sessione di domande e risposte è stata trasmessa dalle 10:54 al ...