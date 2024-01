Paul Pogba | da indispensabile a bidone Che fine ha fatto?

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dain poco tempo: cheha? Mancano ormai poche ore per le votazioni del premio Calcioe poi finalmente scopriremo se saràildell’anno 2023. Qualcuno ha sempre detto che le minestre riscaldate non hanno un buon sapore. E la seconda avventura alla Juve dine rappresenta un chiaro esempio. Come raccontano in questi mesi dalla cabina di regia del premio Calcio(od’oro che sia), quello rivisto a Torino non sembra più lui. A 29 anni abbiamo ritrovato un giocatore praticamente abbonato all’infermeria. Dopo aver subito la rottura del menisco durante la preparazione e un intervento che ...

... Kenan Yildiz, in bianconero nell'estate del 2022: perso per pochi euro dal Bayern Monaco (esattamente come un decennio primadal Manchester United), adesso sta guadagnando sempre più ...L'idolo di Nonge è, però,. Un difetto Deve migliorare in quanto a continuità. Nonge, campioncino per la Juve: per Allegri talento da raddrizzare. Già nella conferenza stampa della ...L'Equipe rivela dettagli relativi all'indagine in seguito all'assalto subito da uomini incappucciati e armati il 20 marzo 2022 ...L'Equipe rivela dettagli relativi all'indagine in seguito all'assalto subito da uomini incappucciati e armati il 20 marzo 2022 ...