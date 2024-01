Pattinaggio di velocità | Europei Heerenveen 2024 | argento Italia nel team pursuit maschile

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Splendida medaglia d’per l’neldeldiaglidi, in Olanda. I tre azzurri dell’inseguimento, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno conquistato un ottimo secondo posto nella rassegna continentale, che per la quarta volta da quando sono stati istituiti si svolgono sulle singole distanze e non come all around. Il treninono ha migliorato così il terzo posto di due anni fa e sul ghiaccio della Thjalf Arena ha chiuso in 3.40.47. L’oro è andato alla Norvegia, Sander Eitrem, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen si sono imposti in 3.34,22, il bronzo all’Olanda con Marcel Bosker, Bart Hoolwerf e Chris ...