Parliamo di Pippo Fava con il nostro lavoro | da quarant’anni combattiamo chi l’ha ammazzato

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “I Siciliani vengono avanti nel grande spazio della informazione e della cultura…” (22 dicembre 1982) “I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione” (28 dicembre 1983) “Hanno” (5 gennaio 1984) * * * Fra queste tre date si dipana la vita di un uomo e anche, a nostra insaputa, la vita di tanti di noi. Quelli che l’avevano conosciuto, quelli che ne avevano sentito parlare, quelli che odiavano lui e tutte le cose che rappresentava, quelli che non erano ancor nati ma l’avrebbero riconosciuto dai racconti. Ma oggi non parleremo di queste cose, non parleremo di. E cosa potremmo dire, che parole? No. ...