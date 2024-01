Parla il miliardario Usa | “Vi spiego la vera causa dell’antisemitismo ad Harvard”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Bill Ackman è un finanziere da 3,5 miliardi di dollari che negli ultimi tempi ha fattore di se per le polemiche sollevate sull’Università di. Polemiche che hanno portato alle dimissioni della presidente dell’ateneo, Claudine Gay, a seguito delle accuse di antisemitismo e plagio. Sì perché Ackman non è irrilevante agli occhi dell’Università considerando che risulta tra i finanziatori per 100milioni ogni anno. In quanto ebreo, non aveva digerito (minacciando di tagliare le donazioni) la mancata condanna dell’ateneo dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre E proprio in queste ore ilè tornato alla ribalta pubblicando un lungo post di denuncia su X, sostenendo che l’antisemitismo riscontrato adsarebbe solo la punta di un iceberg: “Puoi dire qualunque cosa sui bianchi nelle ...

Le carte appena desecrate lo enumerano tra gli oltre 150 amici importanti delpedofilo ... Sianche di una sua presenza in orge minorili organizzate su un'isola caraibica di Epstein. ...... come Stephen Hawking, il quale viene nominato da Epstein in un'e - mail in cuidi "false ... Da anni, elenchi inventati e foto manipolate delcircolano nei gruppi cospirazionisti di ...Altro investimento da capogiro per il campione portoghese: si parla di una nuova dimora dal prezzo clamoroso ...Jumeirah Bay, a Dubai, è conosciuta come l'Isola dei Miliardari perché il numero di miliardari per chilometro quadrato presenti supera qualsiasi altra località negli Emirati Arabi Uniti. Ci sono tanti ...