Pardo avvisa l’Inter | «Gennaio il mese del sorpasso della Juventus»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)parla del duello tra Inter ein vetta alla classifica e ipotizzacomedel momentaneobianconero.? Pierluigisu Tutti Convocati si esprime sul duello in cima alla classifica: «Ildipotrebbe essere ildel momentaneosulper due motivi in particolare:salterà causa Supercoppa Italiana la partita contro l’Atalanta e inoltre, lanon avrà un calendario complicato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...