Pallanuoto femminile | il Setterosa apre con una vittoria su Israele senza convincere del tutto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Inizia con una nettaad Eindhoven, nei Paesi Bassi, il cammino negli Europei 2024 didell’Italia: il, inserito nel Girone B, liquidaall’esordio con lo score di 20-11, conquistando i primi tre punti della competizione. Poker di capitan Palmieri, triplette per Marletta e Picozzi. Bene le azzurre in fase offensiva, troppe concessioni, invece, in fase difensiva. Il, oggi con Mino Di Cecca in panchina a causa della squalifica del CT Carlo Silipo, inizia molto bene e trova subito il primo break, andando sul 3-0 in meno di 3? con le reti di Palmieri, Bianconi e Picozzi. Piccolo passaggio a vuoto dell’Italia, conche si riporta sul 2-3 poco dopo metà frazione. Giustini, Avegno e Bianconi rimettono le giuste ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 vittoria per il Setterosa che ha dominato per tre tempi su quattro, calando di concentrazione solo ... (oasport)

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia - Israele didegli Europei 2024. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELL'ITALIA: DATE, ORARI E TV ...Quanto conterà il fattore fisico in quest'Europeo Pare che la World Aquatics, così come per il maschile, si stia orientando verso unapiù dura. "La mia nazionale è sufficientemente ...Esordio vincente per l'Italia all'Europeo di Pallanuoto Femminile. Il Setterosa nel primo match ha superato Israele sul punteggio di 11-20.Girone A (Divisione I): Olanda, Ungheria, Croazia, Grecia. Girone B (Divisione I): Spagna, Israele, Francia, Italia. Girone C (Divisione II): Romania, Serbia, Repubblica Ceca, Turchia. Girone D ...