Pallanuoto femminile | Europei 2024 | risultati e classifiche della prima giornata Bene il Setterosa

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Iniziati glidiin quel di Eindhoven: non ci sarà un attimo di pausa, con le compagini che torneranno in acqua già da domani. Subito un successo netto per l’Italia che batte Israele 20-11. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti iodierni e leaggiornate.1^– venerdì 5 gennaio Girone A Olanda-Croazia 24-6 (5-2, 6-2, 7-1, 6-1) Ungheria-Grecia 12-14 (4-4, 2-2, 4-3, 2-5) Girone B Israele-Italia 11-20 (2-6, 2-7, 2-4, 5-3) Spagna-Francia 17-8 (4-1, 4-2, 4-3, 5-2) Girone C Romania-Repubblica Ceca 12-13 (1-1, 4-1, 3-6, 4-5) Serbia-Turchia 13-6 (2-2, 2-1, 5-0, ...

Parte al meglio il cammino dell'Italia di pallanuoto femminile agli Europei di Eindhoven. Le ragazze allenate da Carlo Silipo hanno battuto Israele 20-11 (6-2, 7-2, 4-2, 3-5) in una partita mai in discussione, dominata dal primo all'ultimo tempo. Iniziati gli Europei di pallanuoto femminile in quel di Eindhoven: non ci sarà un attimo di pausa, con le compagini che torneranno in acqua già da domani. Subito un successo netto per l'Italia che batte Israele.