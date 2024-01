Pallanuoto | Europei femminili 2024 | il Setterosa rompe il ghiaccio | 20-11 ad Israele

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Senza convincere fino in fondo, ilbatte 20-11nella prima giornata del girone B degli. La nazionale di Carlo Silipo si affida alle quattro reti di Palmieri e alle triplette di Picozzi e Marletta per superare il primo esame di Eindhoven. Domani alle 17:30 sarà però necessario alzare l’asticella contro la Francia, prima dell’altro impegno di domenica contro la Spagna. Nei primi tre quartisegna due gol in ogni ripresa. L’Italia invece apre con 6 reti, sfruttando le superiorità numeriche e sorprendendo le avversarie in ripartenza. La fuga si registra nella seconda ripresa con le marcature di Picozzi, Bettini, Palmieri e Marletta, che permettono aldi salire sul 10-2. Tanti segnali per Silipo, tra ripartenze ben orchestrate e un’ottima ...