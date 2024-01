Palladino | vorrei rendere indimenticabile 2024 del Monza

rendere indimenticabile il 2024 del Monza". L'allenatore del Monza, Raffaele, lo scandisce bene alla vigilia della trasferta in casa del Frosinone, domani alle 15. "Dopo un 2023 unico ...Mazzarri, espulso per proteste come il collega, si augura che l'anno nuovo ridia smalto a ... Non ho paura,solo che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale. Dobbiamo essere più ..."Vorrei rendere indimenticabile il 2024 del Monza". L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, lo scandisce bene alla vigilia della trasferta in casa del Frosinone, domani alle 15. (ANSA) ...Il Monza potrebbe presto farsi avanti per chiedere alla Juventus il prestito del cartellino di Samuel Iling, esterno inglese classe 2003: come riportato da "Forza Monza.it", il ...