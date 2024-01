Padre separato getta la figlia di 5 anni dal terrazzo e poi si butta anche lui | arrestato La bimba in ospedale

Impegnata da anni in una campagna di assistenza rivolta ai padri separati in difficoltà, l’associazione Codici segnala l’ennesimo cortocircuito ... ()

Eradalla moglie e aveva in affido la bambina per le vacanze natalizie. La piccola è ... Ilè rimasto illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio Per restare aggiornato sulle ultime ...Il, invece, è rimasto praticamente illeso. Sul posto anche i carabinieri che, dalle prime ... L'uomo eradalla moglie e aveva in affidamento in questi giorni di Natale la bambina.Tragedia questa notte a Cinto Caomaggiore (Venezia): un papà poco prima di mezzanotte ha lanciato la sua piccola di 5 anni giù dal terrazzo e poi ha tentato di ...Un uomo ha gettato la propria figlia di cinque anni dal terrazzo al primo piano di un'abitazione a Cinto Caomaggiore (Venezia), nel Veneto orientale, poi si è buttato a sua volta ...