Padre Paolo Benanti a capo della Commissione sull’Intelligenza artificiale | la scelta del governo dopo Giuliano Amato

L'annuncio via social dello staff dell'attrice che lascia il programma per «affrontare il lutto insieme ai suoi cari» (vanityfair)

Si chiamaBenanti ed è un presbitero francescano colui che sostituirà Giuliano Amato alla guida della ... A dare la notizia Alberto Barachini , sottosegretario all'Editoria del governo: '...In realtà, il sacerdote ha spiegato di non far parte di alcuna Ong bensì di svolgere un lavoro pastorale sull'incarico dell'arcidiocesi di San. Non è la prima volta cheLancellotti riceve ...Giuliano Amato, "sfiduciato" dalla premier Giorgia Meloni, si dimette dalla presidenza della Commissione AI per l’informazione presso la presidenza ...A sostituire Giuliano Amato è stato chiamato un frate esperto di etica delle nuove tecnologie, da ottobre parte del board dei 39 esperti del nuovo "Consiglio di consulenza ...