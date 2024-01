Otto autovelox distrutti in provincia di Rovigo | si cerca il vandalo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È stato soprannominato "Fleximan" l'ignotoche dalla metà dell'anno scorso ha abbattutosegandoli alla base con un flessibile. L'ultimo apparecchio è stato distrutto mercoledì scorso, attorno alle 21.30, nel Comune di Rosolina (), lungo la Statale Romea, in prossimità dell'ingresso nel centro urbano. Una telecamera l'avrebbe ripreso e sulle sue tracce si sono messi gli investigatori. Si tratta dell'ottavo atto vandalico in pochi mesi nella soladi

È stato soprannominato 'Fleximan' l'ignoto vandalo che dalla metà dell'anno scorso ha abbattutosegandoli alla base con un flessibile. L'ultimo apparecchio è stato distrutto mercoledì scorso, attorno alle 21.30, nel Comune di Rosolina (Rovigo), lungo la Statale Romea, in ...Un vero e proprio serial killer degliquesto Fleximan , che è arrivato a quotarilevatori abbattuti in tutto. C'è qualche dubbio ancora: si tratta di una banda o di un solo uomo A ...In Polesine è stato segato e abbattuto l'ottavo autovelox. L'autore del gesto sembra essere la stessa persona: "Fleximan", idolo di molti sui social ...Dalla metà dell'anno scorso ha abbattuto diversi apparecchi autovelox segandoli alla base con un flessibile. Per questo è stato soprannominato "Fleximan". L'ultimo atto vandalico mercoledì scorso, att ...