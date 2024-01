Ospedali sotto stress | molte polmoniti da influenza fra i giovani

I dati sul Covid Si conferma in calo, rileva la Fiaso, l'indice dei ricoveri Covid con un complessivo - 16% nell'ultima settimana del 2023. E i ... (247.libero)

Il picco di influenza che si sta registrando in Campania sta provocando il sovraffollamento degli ospedali partenopei. Centinaia gli accessi ogni ... (teleclubitalia)

"Sotto controllo per due anni - ora è cambiato tutto". Ospedali pieni e scuole chiuse - nuovo virus in Cina : indiscrezioni inquietanti

In diverse regioni ed aree della Cina, in particolare nelle metropoli come Pechino e Liaoning, è stata dichiarata una situazione di emergenza a ... (liberoquotidiano)