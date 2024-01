Ospedale di Treviglio | Colombo Cgil | “Toni e slogan intimidatori e violenti” nel presidio di due organizzazioni “pro vita”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024). “Abortire è come affittare un sicario”, è un “vero Olocausto di Stato”: sono due dei numerosiutilizzati ieri, 4 gennaio, da un gruppo di persone che hanno presidiato l’ingresso dell’di. L’iniziativa è di due, “40 giorni per la” e “Ora et labora in difesa della”, che l’hanno definita “incontro di preghiera, concomitante con lo svolgimento degli aborti” (!). “Non si sa esattamente cosa quest’ultimo dettaglio significhi, facendo persino sorgere il dubbio che dati sensibili sugli interventi svolti all’interno siano trapelati impropriamente all’esterno” ha commentato oggi Annalisa, segretaria provinciale delladi Bergamo, che si è detta profondamente “scossa per i ...