Osimhen | l’amico giornalista | «Credo abbia rinnovato per restare al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Victorhacon il, ma non è detto che questa mossa presupponga che il nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, resti in azzurro nella prossima stagione, anzi le sirene della Premier si fanno sempre più insistenti. A riguardo Oma Akatugba,e amico di Victor, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfiala Rete” «La mia opinione è che ilsia rimasto ai festeggiamenti dello scudetto. Questa è solo la mia opinione, non ho ricevuto spifferi dache la squadra non si sia focalizzata sull’attuale stagione, complice l’addio di Spalletti e l’arrivo prima di Garcia e poi di Mazzarri che non hanno trasmesso la giusta mentalità alla squadra. Mentalità ed unione di ...