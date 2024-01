Oscar Pistorius lascia il carcere | l’ex atleta rimarrà in libertà vigilata

(Di venerdì 5 gennaio 2024)ha abbandonato ildi Atteridgeville, situato nella capitale dello stato sudafricano, Pretoria dopo nove anni di detenzione.infino al 2029 La medaglia d’argento della 4×400 a Taegu nel 2011 dovrà rimanere infino al 2029. I Servizi Carcerari del Sudafrica hanno rito il seguente comunicato in merito: “sarà monitorato fino alla data di scadenza della sua pena, nel 2029. L’elevato profilo pubblico legato anon lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente con la legge. Di conseguenza, i dettagli in termini di piani di trasporto e tempi di rilascio non ...

E' stato rilasciato l'ex atleta paralimpico, libero dopo 9 anni dietro le sbarre in Sudafrica per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp compiuto il giorno di San Valentino del 2013. Lo riferisce la Bbc che cita funzionari ...Ma resterà in libertà vigilata fino al 2029, dopo che nel 2013 uccise la sua fidanzata in un caso seguito e ...L'ex atleta sudafricano è stato rilasciato dal carcere di Atteridgeville dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata: i dettagli ...Oscar Pistorius è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi km dalla capitale del Sudafrica Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, Reeva ...