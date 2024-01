Oscar Pistorius fuori dal carcere

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ha scontato poco più di 6 anni diper l’omicidio della fidanzata,, e dal 5 gennaio è in libertà vigilata. Il ministero della Giustizia del Sudafrica ha confermato che le autorità hanno rilasciato l’ex atleta paralimpico dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria., 37 anni, si trova adesso nella villa dello zio, Arnold, a Waterkloof, quartiere di lusso a Pretoria. Ricordato come Blade Runner (dal titolo del celebre film sui replicanti di Ridley Scott) per le lame in materiali altamente tecnologici che rimpiazzano i suoi arti inferiori amputati,fu il primo atleta disabile a competere in una gara olimpica. Accadde a Londra nel 2012. Alcuni mesi più tardi, nelle prime ore del giorno di San Valentino ...