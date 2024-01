Oscar Pistorius esce dal carcere | libertà vigilata fino al 2029 per l’ex atleta paralimpico

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nelle prossime orelascerà ilAtteridgeville, nelle vicinanze di Pretoria, per passare al regime di. Dopo quasi nove anni scontati dietro le sbarre per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa il giorno di San Valentino del 2013,potrà scontare il resto della pena in regime dial. Una decisione arrivata a novembre da parte dei giudici e accolta in maniera negativa dall’opinione pubblica, non dalla famiglia della ragazza uccisa che comunque sottolinea come un completo ravvedimento da parte dinon sia ancora avvenuto. Durante il periodo di ...

Oscar Pistorius sarà presto rilasciato in libertà condizionata. L’ormai ex atleta sudafricano, Condannato per l’uccisione della fidanzata Reeva ... (oasport)

