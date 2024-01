Oscar Pistorius è uscito dal carcere La madre della fidanzata uccisa | «Siamo noi a scontare l’ergastolo»

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Come annunciato nel mese di novembre, Oscar Pistorius è torna to in libertà dopo aver scontato quasi 9 anni di ... (dayitalianews)

Da oggi Oscar Pistorius è in libertà vigilata. dopo aver scontato 9 anni di galera per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, l’ex campione ... (ildifforme)

11.40 Sudafrica, rilasciatoL'ex campione paralimpico,,ha lasciato il carcere di Atteridgeville, alla periferia Pretoria, in Sudafrica. Il rilascio dopo 9 anni dietro le sbarre per aver ucciso il giorno ...🔊 Ascolta articolo - L'ex atleta paralimpicoè stato rilasciato dopo aver trascorso nove anni dietro le sbarre in Sudafrica per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013, avvenuto il giorno di San Valentino. Il 37enne è ...(LaPresse) Oscar Pistorius il 5 gennaio 2024 ha lasciato il carcere di Atteridgeville (Pretoria), in Sudafrica, dopo aver scontato nove anni di detenzione per aver ucciso la sua fidanzata Reeva ...Oscar Pistorius, corridore olimpico con doppia amputazione, è stato rilasciato dal carcere Atteridgeville Correctional Center nella capitale sudafricana, Pretoria, dopo aver ottenuto la libertà ...