Oscar Pistorius è fuori dal carcere | rilasciato 9 anni dopo l’omicidio della fidanzata

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Come annunciato nel mese di novembre, Oscar Pistorius è torna to in libertà dopo aver scontato quasi 9 anni di ... (dayitalianews)

Come annunciato nel mese di novembre,è tornato in libertà dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'assassinio della fidanzata Reeva Steenkamp lo scorso 14 febbraio 2013. Il 37enne dichiarò di aver scambiato la ...In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata e che è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato ...Oscar Pistorius è libero. In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che l'ex atleta paralimpico, come previsto, è ...L'atleta sudafricano Oscar Pistorius è uscito dal carcere dopo 11 anni dalla fatidica sera del 14 febbraio 2013 in un cui sparò alla fidanzata dell'epoca, la modella Reeva Steenkamp, uccidendola. Dopo ...