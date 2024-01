Orrore in città | duplice femminicidio in posti diversi | indagini in corso

(Di venerdì 5 gennaio 2024)inin altrettantiinda parte dei carabinieri Le notizie che arrivano direttamente da Naro (provincia di Agrigento) sono a dir poco terribili. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che due donne (nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio) sono state trovate senza vita nelle loro abitazioni. In duecompletamente. Un 2024 che si apre nel peggiore dei modi per quanto riguarda i femminicidi. Il corpo di una di loro, fanno sapere, è stato ritrovato completamente carbonizzato. In questo momento gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi delomicidio....

... in Iowa , ha confermato che c'è stato un attentato in un istituto superiore della. Il ... "Anno nuovo, stesso. Questi studenti stavano tornando al campus dopo le vacanze solo per ...Restituire quel maledetto secondo al quale nessuno può sottrarsi (di sorpresa,, ripulsa) e ... lo conferma quel dar conto (il film, come il romanzo) di una rappresentazione di Piccoladi ...