Oroscopo Paolo Fox sabato 6 Gennaio 2024 | Scorpione teso

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Fin da oggi conviene mettere subito ordine nelle questioni pratiche. Datti da fare per quanto riguarda l’amore. Toro Questa dell’Epifania è una giornata particolare, che ti invita alla cautela con il denaro. Liti con un parente. Gemelli Una notizia improvvisa crea agitazione, ma ti riprendi presto. Cautela in amore. Cancro Oggi è il caso di fare attenzione: verifica quando ti danno il resto, ma più in generale nell’amministrazione del denaro. Leone Meno stress nelle situazioni legate agli affari e ai soldi. In amore agitazione positiva. Vergine È possibile che oggi salti un impegno: sarà una serata piacevole. Ti pensa uno. Bilancia Giorno di viaggi positivi: sta per finire la “fase no”. ...