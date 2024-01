Ondata influenzale aggiunge pressione agli ospedali già sotto stress

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'inizio del nuovo anno ha portato un ulteriore carico disuglie i pronto soccorso, non tanto a causa dei ricoveri da Covid, che continuano a diminuire, ma per l'aumento delle forme influenzali gravi, spesso accompagnate da polmoniti, persino tra i soggetti più giovani. Questo scenario emergente è confermato dai dati dei centrieri di sorveglianza della Federazione delle aziende sanitarie (Fiaso), sollecitando gli infettivologi alineare l'importanza delle vaccinazioni anche in questa fase.La Fiaso rileva un calo degli ingressieri legati al Covid, con un complessivo -16% nell'ultima settimana del 2023, e un basso numero di pazienti nelle terapie intensive. Tuttavia, si osserva un incremento di casi a lungo termine tra coloro che hanno contratto il virus nelle ...