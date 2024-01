Omicidio Mattarella | Aurelio Grimaldi | Basta passerelle e lacrime di coccodrillo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "E' arrivato il momento di direallediper l'di Piersanti. Vorrei che questo 6 gennaio non fosse la solita passerella commemorativa ma una sveglia, una campanella, affinché si capisca che oggi c'è un vero e forte bisogno del modello politico del fratello del Capo dello Stato, il Presidente della Regione siciliana 'con le carte in regola'. Purtroppo, dopo la breve parentesi per il 40ennale anniversario dall', è tornato nel dimenticatoio". E' la denuncia del regista e scrittore, alla vigilia del 44esimo anniversario dell'assassinio dell'ex Governatore siciliano Piersanti, avvenuto il 6 gennaio del 1980 sotto la sua abitazione, ...