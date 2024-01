Omicidio Cesaroni | sospetti sul figlio di Vanacore ma la procura chiede l’archiviazione

Via Poma (Us) “Nel 1990 mia sorella è stata abusata dall’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno”. La trasmissione “ Quarto Grado ”, in onda questa ... (davidemaggio)

Via Poma (Us) “Nel 1990 mia sorella è stata abusata dall’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno”. La trasmissione “ Quarto Grado ”, in onda questa ... (davidemaggio)

... all'interno dei quali il 7 agosto 1990 fu uccisa Simonetta. Non è la prima volta che la ... Il portiere di via Poma fu il primo ad essere arrestato per l'della ragazza, pochi giorni ...Una svolta nell'indagine sull'di Simonetta, la ragazza trovata morta in un ufficio nell'agosto del 1990. Secondo quanto scrive l'edizione online di Repubblica, infatti, i militari ...Dopo due anni di indagine la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione di Mario Vanacore perché non sono stati forniti abbastanza indizi ...Ad uccidere Simonetta Cesaroni sarebbe stato Mario Vanacore, il figlio del portiere del condominio di via Poma. Informativa dei Carabinieri ai pm, ma la Procura ha già chiesto l'archiviazione (ANSA) ...