Oltre lo sguardo | la musica | con una app le opere d’arte suonano per i non vedenti

Leggi su europa.today

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Arte senza confini grazie alla tecnologia: immagini, quadri e disegni che con un clic si trasformano in, finalmente fruibili anche da chi non può vedere, in particolare bambini e ragazzi nono ipo. Da Vinci, Van Gogh, Picasso: ledei più grandi artisti, ma con esse...