Oltre 100 mila visite al Belvedere Silvio Berlusconi a Milano

Leggi su agi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Il 2023 è stato un anno record per leal 39 piano di palazzo Lombardia: sono state, infatti,100.000 le persone che hanno raggiunto quello che il presidente Attilio Fontana non esita a definire "una meta sempre più iconica e ambita, un punto di riferimento per i turisti e, più in generale, per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica ammirando un panorama davvero eccezionale". "Siamo al lavoro - aggiunge il governatore - per programmare il calendario del nuovo anno e desidero ringraziare tutto il nostro personale che, soprattutto nei giorni festivi, ha gestito questi appuntamenti". Ancora pochissimi posti per le ultime due aperture al pubblico del 39 piano di Palazzo Lombardia, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio (dalle ore 10 alle 18), previste per il periodo natalizio. Per salire al...