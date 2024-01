Oliver Twist | Storia d’inverno o Quarto grado? La tv del 5 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La Befana vien di notte 2 – Le Origini”. Alcuni secoli fa, Paola, una giovane orfana abituata a vivere di espedienti e piccoli furti, per puro caso incrocia la sua strada con quella del malvagio barone De Michelis, un uomo spietato e assetato di potere che ha fatto della caccia alle streghe la sua battaglia personale, ritenendole colpevoli della morte della sua promessa sposa. Durante un furto nell’abitazione del Monsignore del paese, Paola, trova una lettera che mette a serio rischio le ambizioni di carriera del barone. Dopo averla colta sul fatto ma non trovando la lettera, il barone arresta Paola accusandola di stregoneria e condannandola al rogo… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Il giro del mondo in 80 giorni”. Fogg, Fix e Passepartout sono nel selvaggio West ...