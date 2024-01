Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv | Eurolega basket 2024 | orario | programma | streaming

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’cerca il pronto riscatto invenerdì 5 gennaio al Forum di Assago – con inizio del match previsto alle ore 20:30 – i meneghini ospitano ilnella diciannovesima giornata della regular season 2023-. I milanesi vogliono cancellare il ko esterno di martedì sera contro l’Olympiacos Pireo (79-74), con un successo per il morale e anche per la classifica che finora vede l’EA7 Emporio Armani al tredicesimo posto con 7-11 di record. Coach Ettore Messina dovrà fare ancora i conti con l’infermeria piena, ma il blocco azzurro composto da Diego Flaccadori, Stefano Tonut e Nicolò Melli ha ben figurato nella trasferta ateniese sfiorando l’impresa dopo essere scivolati anche a -15 nel corso della partita., ...

Il LIVE in DIRETTA di Olympiacos-Olimpia Milano , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Impegno delicato per la ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Bayern Monaco , sfida valida per la 19^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Il 2024 è iniziato con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani Milano , caduta di misura in Grecia contro l’Olympiacos, ma per la squadra di Ettore ... (oasport)

Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraCondizionata dalle assenze proprio nel momento in cui il calendario è più fitto (contro il Bayern si gioca la seconda gara della settimana ma ce ne saranno altre due la prossima), l'...... che un segnale forte l'aveva mandato già a metà novembre, quando decise di vestire i panni del supereroe e battere l'nel primo derby continentale di stagione. Soprattutto è evidente ...Coach Messina: "Momento difficile. Servono orgoglio e il tifo del Forum". Torna d’attualità il mercato: una guardia e un pivot per colmare tutte le lacune .Tutto pronto per il Round 19 di EuroLeague del campionato 2023-24, il secondo del girone di ritorno e secondo pure di una settimana con doppio impegno. Si gioca come sempre in due ...