Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 19^ giornata dell’di. Nonostante una grande rimonta nella parte finale di partita, per gli uomini di coach Messina, contro l’Olympiacos, è arrivata un’altra sconfitta, che ne ha rallentato ancora una volta la corsa. Ora, quella che può essere di fatto considerata l’ultima occasione quantomeno di agganciare in classifica proprio i bavaresi, reduci dalla sconfitta di misura contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 5 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in...

All'le cose facili non sono mai piaciute. Sarà per questo che Ettore Messina ogni giorno che passa si ritrova a fare i conti con un'emergenza che va profilandosi sempre più acuta: contro il ...Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Bayern Monaco , sfida valida per la 19giornata dell' Eurolega 2023/2024 di basket . Per entrambe le squadre si tratta di una partita cruciale per rimanere aggrappate almeno al treno ...Goran Dragic ha ammesso, nella conferenza stampa d'addio, di essere stato cercato da numerose squadre di EuroLega: "Sarò onesto, ho avuto offerte da ...Non c'è davvero sosta in questo inizio di 2024 per le migliori squadre che giocano nei confini del nostro continente ...