Ogni giorno con Maria | 5 gennaio Misteriosa presenza | la Madonna in persona con Gesù Bambino

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Al centro di questa incredibile storia c’è Aracoeli, Basilica posta nella frazione di Roma Campidoglio (o colle Capitolino): in pochi sanno che il nome deriva da una apparizione dicol, avvenuta in questo luogo. Dobbiamo andare indietro nel tempo fino alla madre dell’Imperatore Costantino, la Regina Elena per trovare le radici della L'articolo proviene da La Luce di

La Madonna nel suo Messaggio a Medjugorje scelto per oggi , ci dà dei consigli pratici e preziosi per vivere bene la nostra quotidianità. Vuole ... (lalucedimaria)

Il countdown sul r innovo del contratto in Ferrari per Charles Leclerc e Carlos Sainz è iniziato da prima di Natale e ogni giorno potrebbe essere ... (247.libero)

... è che inizi a vedere tutte le piccole cose che non sono mai le stesse ma che cambianovolta. ... erano dieci pasti, tre volte al. Tutte le donne che vivevano sulla mia via erano eroiche, ...Credit: China Manned Space ComeCapodanno è tempo di bilanci per l'anno che si è concluso e di ...Il 30 ottobre il terzetto di Shenzhou 16 torna a casa non senza però condividere qualchein ...Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito. Ieri sera, ad Agerola, è ...Archiviato il 2023, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket il nuovo anno solare si apre con una delle partite più importanti in questa fase della stagione. I ...