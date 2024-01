Nuovo liceo del Made in Italy al via nel 2024 Ecco cosa si studierà VIDEO

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Nelparte ildelin. Come funzione e disi tratta? Ildelinavrà la finalità di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse a tutto ciò che viene “fatto in Italia”. L'obiettivo è quello di allineare domanda e offerta del mercato del lavoro. Nel primo biennio sono previste le seguenti materie così ripartite. 132 ore di lingua e letteratura italiana 99 di storia e geografia 99 di diritto 99 di economia politica 99 di lingua e cultura straniera 99 di matematica (con informatica) 66 di lingua e cultura straniera 2 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) 66 di scienze motorie e sportive ...

Scuola aperta al Liceo Lollino di Belluno venerdì 12 gennaio, dalle ore 18. Si potrà, quindi, richiedere di sostituire tale percorso liceale con il nuovo indirizzo di studi del liceo del made in Italy".