Nuovo difensore Napoli | non solo Dragusin | altra idea dalla Serie A

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilprosegue nelle sue trattative volte a donare il prima possibile il definitivo blocco squadra al tecnico Walter Mazzarri. Era stato annunciato e poi confermato dai fatti: ilad oggi è assoluto protagonista del calciomercato di riparazione. Pasquale Mazzocchi, terzino originario di Barra, quartiere died ormai ex Salernitana, è diventato quest’oggi uncalciatore azzurro, operazione da 3 milioni d’euro. Ora, il direttore sportivo Meluso passerà all’altro affare prossimo alla chiusura, ossia l’acquisto di Lazard Samardzic, che dovrebbe arrivare forse già nel week end per una offerta importante, secondo più fonti, il tecnico centrocampista serbo potrebbe accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio a fronte di un investimento da ben 20 – 25 milioni. Prima Samardzic, poi l’accellerata per il ...

Ilha militato in categorie superiori, con società di spessore come Mantova, Giulianova, ... le parole di Panini 'Sei mesi perfetti ma non vogliamo fermarci' Un ex Benevento è ilcolpo ...... cercheranno di cominciare ilanno nel migliore dei modi. Durante la settimana la società rossoblù ha annunciato l'arrivo dell'espertoclasse 1988 Andrea Gritti ( leggi qui ). L'ex ...Mercato ancora in fermento in Promozione Ultimi botti di mercato nel girone A di Promozione. Dopo il difensore Rinaldo Lispi, approdato al Camerino, ha definito la nuova destinazione un altro giocator ...Il 7 gennaio alle 14.30 torna in campo il Girone B di Serie D per ventesima giornata di campionato, prima del ritorno. Fenici in casa della Clivense, neroverdi al "Provasi" ...