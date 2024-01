Nuova Zelanda | giovane deputata porta la Haka in Parlamento Subito virale

Con i suoi 21 anni Hana - Rawhiti Maipi - Clarke è la più giovane deputata delladal 1853 . L'haka e il discorso Si è presentata in Parlamento celebrando, nel suo primo intervento, le sue origini indigene ed eseguendo la tradizionale "haka" . Il suo discorso è di ...La meta più ambita per l'installazione dei bunker è lache, racconta Bloomberg , viene scelta perché non è nemica di nessuno, non è un obiettivo nucleare e, tendenzialmente, è un Paese ...La più giovane deputata della Nuova Zelanda, la 21enne Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, è diventata famosa in tutto il mondo per un particolare discorso che ha deciso di portare in Parlamento. In una seduta ...La più giovane deputata della Nuova Zelanda, la 21enne Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, è diventata famosa in tutto il mondo per un particolare discorso che ha deciso di portare in Parlamento. In una seduta ...