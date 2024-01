Nuova Sabatini e contratti di sviluppo | le misure per gli investimenti delle imprese nel 2024

Il recente decreto Milleproroghe ha destato notevole attenzione per gli stralci presenti nel testo, in particolare per quanto riguarda la tanto ... (fmag)

Arriva un nuovo rifinanziamento per i contratti di sviluppo e la, due delle principali misure a sostegno degli investimenti delle imprese. A prevedere questi e altri interventi a sostegno del comparto produttivo italiano è la Legge di Bilancio 2024 ,...Presso il nuovo stabilimento avrà sede laDivisione Grandi Impianti e Impianti Industriali on ... che si possono finanziare con le agevolazioni Industria 4.0 e Legge) e nel resto della ...Archiviato il 2023, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket il nuovo anno solare si apre con una delle partite più importanti in questa fase della stagione. I ...Di approvare per l’effetto il “Piano Provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2024/2025” così come approvata dalla competente Commissione Consiliare e sottoposto all’esame del ...