Nuova esperienza per l’ex Fiorentina Joaquin | prepara il debutto da torero nella corrida

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Joaquín Sánchez non ha mai nascosto la sua passione per la, con tanto di esultanza da, e starebbendo il suosulla sabbia nel festival de El Puerto de Santa María, la sua città natale. Secondo ABC de Seville sono già in corso i primi contatti per rendere possibile l’esordio dadelcalciatore die Betis. Siagiocatore di calcio che il suo entourage avrebbero però escluso la possibilità di una prima alla Real Maestranza di Siviglia. Joaquín si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione ed è successivamente entrato a far parte del Consiglio d’Amministrazione del Betis con un ruolo che lo vede vicino alla dirigenza e alla squadra. SportFace.