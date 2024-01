Novellino | “Torino-Napoli? Due azzurri determinanti per la vittoria”

(Di venerdì 5 gennaio 2024)analizza il momento critico dele identifica Politano e Kvaratskhelia come chiavi per lacontro il. Walter, ex allenatore di, ha espresso le sue opinioni sul delicato momento che sta attraversando la squadra partenopea, focalizzando l’attenzione sulla cruciale sfida contro i granata di Juric in programma domenica prossima. In una recente intervista a Radio Marte,ha toccato diversi punti riguardanti il periodo difficile del. Ha iniziato ricordando con nostalgia il suo passato alla guida degli, rimpiangendo l’anno meraviglioso che ha concluso con la promozione in Serie A. Tuttavia, ha evidenziato le sfide attuali, sottolineando la ...

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter, ex allenatore di Napoli e. Di seguito, un estratto ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter, ex allenatore di Napoli e. Di seguito, un estratto dell'intervista. Per dare una svolta, crede si debba pensare anche ad un cambiamento di modulo "È difficile dirlo. Ci sono momenti ...Walter Novellino ha parlato del momento che vive il Napoli soffermandosi sulla super sfida di domenica prossima in casa del Torino di Juric.Juve Salernitana è stato il programma più visto in Tv. Canale 5 ha fatto registrare il 21% di share e 4 milioni di spettatori La Juve, nella serata di ieri, si è aggiudicata anche la gara degli ascolt ...