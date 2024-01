Nordcorea spara 200 colpi artiglieria | Seul evacua due isole

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Corea del Nord hato circa 200diverso le acque al largo della costa occidentale. Lo denunciano i militari sudcoreani, che – riporta l'agenzia Yonhap – hanno reso noto di aver rilevato l'attività tra le 9 e le 11 ora locale. Per i militari disi tratta di una "provocazione". "L'intera responsabilità di tali situazioni di escalation della crisi ricade sulla Corea del Nord – ha detto il portavoce, colonnello Lee Sung-jun -. Chiediamo con forza che si fermi immediatamente". E ha aggiunto: "In stretto coordinamento tra Corea del Sud e Stati Uniti, i nostri militari stanno seguendo e monitorando le attività". Annunciate, inoltre, "misure corrispondenti alle provocazioni della Corea del Nord". Come misura preventiva, riporta ancora la Yonhap, è ...