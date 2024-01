“Non succederà” | trattativa per Dragusin | il presidente del Genoa risponde in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Raduè uno dei calciatori più ricercati in questa sessione di calciomercato invernale, ildelchiarisce le voci sulla cessione. Riprende il campionato con il Napoli che deve assolutamente invertire la marcia se intende non perdere il treno che porta al quarto posto e quindi alla conquista della Champions League. Per farlo sarà indispensabile disputare un grande match contro il Torino domenica pomeriggio, con Walter Mazzarri che conosce bene le difficoltà di questa sfida. Il tecnico, inoltre, è stato chiaro con la società nelle scorse settimane: meglio cedere i calciatori scontenti e puntare su chi non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli, così come successo con Pasquale Mazzocchi prelevato dalla Salernitana. Oltre all’esterno, però, Mazzarri si aspetta da De Laurentiis altri due acquisti in questo ...