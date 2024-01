Non sono i terremoti a uccidere | ma gli edifici costruiti male | la resilienza del Giappone insegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 1 gennaio 2024, alle ore italiane 8:10 (ora locale 16:10) è avvenuto inun terremoto di magnitudo 7.6 (calcolata dal servizio sismico/meteorologico del: Japan Meteorological Agency, o JMA). Il terremoto è avvenuto sulla costa Ovest del, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità compresa tra 10 e 20 km (variabile in questo intervallo a seconda delle Agenzie internazionali che hanno calcolato la localizzazione ipocentrale). Il terremoto è stato provocato dalla dislocazione su di una faglia lunga oltre 200 km, orientata in direzione NE-SW, come calcolato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000m0xl/finite-fault). Poiché gran parte della faglia è localizzata in mare, il terremoto ha provocato un maremoto (tsunami in ...