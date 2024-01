No! Questa non è una foto che ritrae due bambini palestinesi

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nel corso del conflitto tra Israele e Hamas, molte sono le immagini generate dall’Intelligenza Artificiale spacciate per vere al fine di influenzare gli utenti. Basti ricordare la fantomatica“scattata” in un magazzino di Hamas nell’ospedale di Shifa, quella del padre palestinese con i cinque figli e altre ancora. Nel corso degli ultimi giorni del 2023, è circolata una presuntaraffigurante due piccolissimiche posano davanti alle macerie, sporchi e feriti, con i loro zaini come se andassero a scuola. In molti la spacciano comevera, ma c’è la “mano” dell’Intelligenza Artificiale. Pere altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha ...