No! Papa Francesco non ha nominato cardinale il figlio di George Soros

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui)avrebbeil trentasettenne Alex,del magnate americano. Si tratta però di una bufala smentita da Andrea Lavazza il 2 gennaio sul quotidiano Avvenire. Per chi ha fretta: No, ildinon è stato ordinatoda. Risulta solo aver partecipato a una delegazione guidata da Bill Clinton in vaticano lo scorso luglio. Pochi giorni dopo ilaveva21 nuovi cardinali, tra cui non risulta ildel Magnate americano. Analisi Ecco un esempio di ...