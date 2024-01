‘No Activity – Niente da segnalare’ è la nuova serie comedy originale italiana da non perdere

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Prime Video ha rilasciato una clip esclusiva dellaNoda segnalare, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal 18 gennaio 2024. La clip presenta due dei protagonisti della, Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, nei ruoli Marcello ‘agente disilluso’ e Achille ‘agente esaltato’. La, in sei episodi, racconta l’esilarante vita quotidiana di due agenti di polizia costantemente in attesa di un’azione che non scatta, di una chiamata che non arriva. Intrappolati nella loro volante che diventa palcoscenico delle loro emozioni. Foto Amazon Studios Foto Amazon Studios Oltre a Zingaretti e Tiberi, il cast include anche Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Fabio ...

Prime Video ha diffuso in anteprima una seconda clip della nuova serie originale italiana- Niente da segnalare , questa volta incentrata su Marcello e Achille, i due agenti interpretati da Luca Zingaretti ( Il Re ) e Alessandro Tiberi ( Boris ). Disponibile in streaming con ...... it cannot guarantee future results, level of, performance, or achievements. You should ... and AOS undertakesduty to update such information except as required under applicable law. ...