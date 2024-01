NJPW | Tama Tonga lascerà la compagnia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Risale a poche ore fa la riconquista da parte didel NEVER Openweight Championship. L’atleta è riuscito a sconfiggere Shingo Takagi in un match ricco d’azione e di omaggi ai leader passati del Bullet Club. Nonostante ciò, il veterano ha dichiarato che, dopo quasi 14 anni, questo sarà il suo ultimo mese in. Un sincero ringraziamento “In questo momento magico della mia carriera, penserete che sia euforico, al settimo cielo, felice. E lo sono, ma mi manca la mia famiglia. Mi manca mia moglie, mi mancano i miei figli. Ho avuto il mio terzo figlio un paio di mesi fa. Lasciare lei e gli altri due figli a casa con mia moglie è stato molto difficile per me. Amo il Giappone, amo tutto ciò che ho imparato qui, tutti coloro che ho incontrato, che fossero lottatori, membri dello staff, giornalisti. Ho legato con molti ...

As is tradition, Wrestle Kingdom 18 is headlined by an IWGP World Heavyweight Championship match, this time with a bit of a student vs. teacher vibe as Sanada tries to fend off Tetsuya Naito. The ...Scopriamo insieme quanto successo all'interno della diciottesima edizione del PPV più importante dell'anno per la New Japan Pro Wrestling.