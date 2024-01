New York | sindaco democratico fa causa a 17 aziende bus che trasferiscono migranti dal Texas

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chiesto risarcimento di 708 milioni di dollari La città di Newfaa 17di trasporto coinvolte nel trasferimento didal, chiedendo un risarcimento di 708 milioni di dollari. "La città ha sempre fatto e farà sempre la sua parte per gestire questa crisi umanitaria ma non può farsi carico

Un convoglio della metro politana è Deraglia to a New York : diversi i feriti non gravi. bloccate tre Linee della metro politana (ilgiornale)

New York City fa causa alle compagnie di autobus per aver trasportato illegalmente i Migranti dal Texas. “Non possiamo sostenere i costi di ... (periodicodaily)

Salta dunque il film previsto per giovedì 11 su Italia1, ovvero Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a. Riuscirà la soap turca a contrastare la prima puntata di Doc 3 e a salvare gli ...La città difa causa a 17 aziende di trasporto coinvolte nel trasferimento di migranti dal Texas, chiedendo un risarcimento di 708 milioni di dollari. "La città ha sempre fatto e farà sempre la sua parte ...NEW YORK, 05 GEN - Un ex agente della polizia di Capitol Hill si candida al Congresso degli Stati Uniti come democratico. Harry Dunn era in servizio durante gli attacchi del 6 gennaio di tre anni fa e ...La città di New York fa causa a 17 aziende di trasporto coinvolte nel trasferimento di migranti dal Texas, chiedendo un risarcimento di 708 milioni di dollari. "La città ha sempre fatto e farà sempre ...