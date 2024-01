New York | scontro tra due treni in metro | diversi feriti

Enrico Vanzina non accetta le critiche rivolte al film Vacanze di Natale da parte di Jason Horowitz, il critico cinematografico di punta del New ... (cinemaserietv)

“Vacanze di Natale non è un cinepanettone” - Vanzina risponde alle critiche del New York Times

(Adnkronos) – “Il mio film, ‘Vacanze di Natale’, non è un cinepanettone, dunque le critiche non mi riguardano. Non aggiungo altro perché non ... ()