New York | scontro tra due treni in metro | diversi feriti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Due convogli dellapolitana si sono scontrati nell'Upper West Side di New, provocando il deragliamento di un treno. Si contano numerosi. Almeno otto persone sono state portate in ospedale. L'incidente è avvenuto in prossimità della 96ma strada. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

Almeno otto persone sono state portate in ospedale Due convogli della metro politana si sono scontrati nell'Upper West Side di New York , provocando ... (sbircialanotizia)

Incidente nella metro di. Due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96ma strada e uno dei due è deragliato causando almeno 24 feriti lievi.Incidente nella metro didove due treni si sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96ma strada e uno dei due è deragliato causando diversi feriti lievi, almeno otto. Le linee 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre ...Mercoledì 3 gennaio, Christopher Nolan, durante il discorso di consegna del New York Critics’ Award alla Miglior regia per Oppenheimer, ha parlato a lungo del difficile rapporto tra registi e critica ...NUBURU prende in considerazione il raggruppamento delle azioni dopo l'avviso di non conformità del NYSE American ...