New York | incidente nella metro Due treni si scontrano | circolazione in tilt – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024)di Newdove duesi sono scontrati nei pressi della fermata sulla 96ma strada e uno dei due è deragliato causando diversi feriti lievi, almeno 24. Le linee 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare la dinamica. L’impatto è avvenuto intorno alle 15 ora locale, nessuno dei feriti, riferiscono le autorità, è in gravi condizioni. Il sindaco di NewEric Adams invita a non recarsi nell’area. L’sta causando notevoli ritardi su tutto il sistema dellapolitana. Qui le immagini dell’evacuazione a bordo di uno dei due convogli, pubblicate dal magazine locale AMNew: FDNY helped evacuate the riders from a disabled train. ?@mtaoig? ?@MTA? ?@NYCTSubway? ...