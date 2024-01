Nettuno – Denunciato da moglie per maltrattamenti | In manette 46enne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) I Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per undi origini straniere, gravemente indiziato del reato diin famiglia. La vittima, una donna, avevapresso la Stazione Carabinieri diuna serie di comportamenti vessatori subiti dal coniuge, con il quale è sposata da diversi anni. Sempre secondo il racconto della donna, negli ultimi mesi, anche per il suo costante abuso di sostanze alcoliche, l’uomo l’avrebbe più volte maltrattata e minacciata; in un paio di circostanze, l’avrebbe anche aggredita fisicamente, strattonandola e tirandole i capelli. Dopo la formalizzazione della ...